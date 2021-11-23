Dışişleri duyuru: İİT Genel Sekreteri Taha, Türkiye'ye geliyor

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen yıl Türkiye'nin de desteğiyle İİT Genel Sekreterliği'ne seçilen Hissein Brahim Taha'nın, 24- 25 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 37'nci Bakanlar Oturumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz yıl ülkemizin de desteğiyle İİT'nin yeni Genel Sekreteri olarak seçilen ve 17 Kasım 2021 tarihi itibarıyla görevine başlayan Hissein Brahim Taha, 24-25 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Sayın Cumhurbaşkanımızın daimi başkanlığını deruhte ettiği İSEDAK'ın 37'nci Bakanlar Oturumu'na katılmak üzere ülkemizi ziyaret edecektir. Görevine başladıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini ülkemize gerçekleştirecek olan Genel Sekreter Taha'nın ülkemizi ziyareti kapsamında İİT üyesi ve gözlemci ülkelerden ekonomi ve ticaretten sorumlu Bakanların katılımıyla düzenlenecek toplantının açılış oturumuna hitap etmesi ve bu vesileyle makamlarımızca kabul edilmesi öngörülmektedir."