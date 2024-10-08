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Dışişleri duyurdu: Lübnan'dan tahliyeler yarın gerçekleştirilecek

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#Dışişleri Bakanlığı#Lübnan#Tahliye
Dışişleri duyurdu: Lübnandan tahliyeler yarın gerçekleştirilecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 08:46

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşların deniz yoluyla tahliyesinin yarın gerçekleştirileceğini duyurdu.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır.

Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut’a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2.000 yolcudur.

Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir.

Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır.

Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan’a nakledeceklerdir."

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#Dışişleri Bakanlığı#Lübnan#Tahliye

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