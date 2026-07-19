Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın Türk okulları kararına sert tepki

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Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait 8 ilkokulu kapatma kararına tepki gösterdi. Keçeli, Türkiye'nin "Yunanistan’ın, öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait 8 ilkokulu kapatma kararını kınadığını belirterek, bu son kararla birlikte Azınlık ilkokullarının sayısı 76’ya düştüğünü kaydetti.

Keçeli, İskeçe 1. Türk Azınlık İlkokulu'nda birinci sınıfa kayıtlarda yeni engeller çıkarılmasını eleştirerek, bunun Batı Trakya Türk Azınlığı'nın eğitim haklarının aşındırılmasına yönelik sistematik uygulamaların bir diğer örneği olduğunu belirtti.

Keçeli, "Bu baskıcı karar ve uygulamalar, Lozan Barış Antlaşması hükümlerinin ihlali niteliğindedir" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli

ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER HATIRLATMASI

Türkiye'nin, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın hak ve hukuk mücadelesini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Keçeli, "Batı Trakya Türk Azınlığı’yla ilgili hak ihlallerini tespit eden uluslararası mahkeme kararlarını ve başlıca Avrupa kurumlarının tavsiyelerini uygulamaktan kaçınan Yunanistan’ı bir kez daha azınlık ve temel insan haklarına ilişkin ahdi yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.