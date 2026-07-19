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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın Türk okulları kararına sert tepki

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#Dışişleri Bakanlığı#Yunanistan#Türk Okulları
Dışişleri Bakanlığından Yunanistanın Türk okulları kararına sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 16:18

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine ait 8 ilkokulu daha kapatma kararını kınadı. Keçeli, bu kararla birlikte azınlık ilkokullarının sayısının 76'ya düşürüldüğünü belirterek, uygulamaların Lozan Barış Antlaşması hükümlerinin ihlali olduğunu vurguladı. Keçeli, Yunanistan'ı uluslararası mahkeme kararlarını ve Avrupa kurumlarının tavsiyelerini uygulamaya davet etti.

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Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait 8 ilkokulu kapatma kararına tepki gösterdi. Keçeli, Türkiye'nin "Yunanistan’ın, öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait 8 ilkokulu kapatma kararını kınadığını belirterek, bu son kararla birlikte Azınlık ilkokullarının sayısı 76’ya düştüğünü kaydetti.

Keçeli, İskeçe 1. Türk Azınlık İlkokulu'nda birinci sınıfa kayıtlarda yeni engeller çıkarılmasını eleştirerek, bunun Batı Trakya Türk Azınlığı'nın eğitim haklarının aşındırılmasına yönelik sistematik uygulamaların bir diğer örneği olduğunu belirtti.

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Keçeli, "Bu baskıcı karar ve uygulamalar, Lozan Barış Antlaşması hükümlerinin ihlali niteliğindedir" dedi.

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Dışişleri Bakanlığından Yunanistanın Türk okulları kararına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli

ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER HATIRLATMASI

Türkiye'nin, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın hak ve hukuk mücadelesini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Keçeli, "Batı Trakya Türk Azınlığı’yla ilgili hak ihlallerini tespit eden uluslararası mahkeme kararlarını ve başlıca Avrupa kurumlarının tavsiyelerini uygulamaktan kaçınan Yunanistan’ı bir kez daha azınlık ve temel insan haklarına ilişkin ahdi yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Dışişleri Bakanlığı#Yunanistan#Türk Okulları

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