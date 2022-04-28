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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki!

#Dışişleri#Yunanistan#Hava Sahası
Dışişleri Bakanlığından Yunanistana tepki

Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ege hava sahasındaki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada 'Yunanistan'ın açıklaması gerçeği yansıtmıyor. Ülkemizin asılsız iddialarla suçlanması iki ülke arasında son dönemde oluşan pozitif gündem ve iyi komşuluk ilişkileri ile bağdaşmamaktadır.' ifadeleri yer aldı. 

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yunanistan Dışişleri Bakanlığının 27 Nisan 2022 tarihinde Ege Denizi’nde iki ülke hava kuvvetleri arasında yaşanan hadiselerle ilgili olarak yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.

Yunanistan Hava Kuvvetleri, 26-28 Nisan 2022 tarihleri arasında ülkemiz kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirmiş, Didim, Datça ve Dalaman’da ülkemiz hava sahasını defalarca ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz, bu provokatif uçuşlara ve ihlallere, angajman kuralları gereği karşılık vermiştir.

'ASILSIZ SUÇLAMALAR İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ İLE BAĞDAŞMIYOR'

Gerginliği başlatan ve tırmandıran taraf Yunanistan iken, ülkemizin asılsız iddialarla suçlanması iki ülke arasında son dönemde oluşan pozitif gündem ve iyi komşuluk ilişkileri ile bağdaşmamaktadır.

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için, Yunan tarafının tahrikkar eylem ve söylemlerine son vermesini, gerek ikili gerek NATO bünyesinde başlatılan Güven Arttırıcı Önlemler sürecini samimiyetle desteklemesini bekliyoruz.

Türkiye’nin, hava sahası genişliği dâhil, tüm Ege sorunlarının uluslararası hukuka uygun olarak Yunanistan’la samimi bir diyalog çerçevesinde çözülmesine yönelik tutumunda bir değişiklik yoktur."

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#Dışişleri#Yunanistan#Hava Sahası

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