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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki: Yunan yetkilileri aklıselime davet ediyoruz

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#Dışişleri Bakanlığı#Yunanistan#Kurtuluş Savaşı
Dışişleri Bakanlığından Yunanistana sert tepki: Yunan yetkilileri aklıselime davet ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 16:41

Dışişleri Bakanlığı, Atina'nın Kurtuluş Savaşı dönemine ilişkin açıklamalarını reddettiğini kaydetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunan makamlarının, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz." denildi.

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Atina yönetiminin Kurtuluş Savaşı dönemine ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın söz konusu suçları Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini belirtti.

Yunanistan'ın işgal döneminde sivil halkı hedef aldığı hatırlatılan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 

"Yunan makamlarının, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz. Bu vesileyle, Yunanistan’ın bu dönemde Anadolu’da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz."

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DENDIAS'IN KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNE İLİŞKİN PAYLAŞIMI

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Anadolu'da savaş dönemine ilişkin temelsiz iddialarda bulunmuştu. Yunan Bakan, Anadolu'dan Yunanistan'a göç eden Rumların ülkeye katkı sağladığını ifade ettiği paylaşımında, Kurtuluş Savaşı döneminde yaşananları tarihsel gerçeklere aykırı biçimde aktarmıştı. 

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#Dışişleri Bakanlığı#Yunanistan#Kurtuluş Savaşı

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