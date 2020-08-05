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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 23:18,Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığından Yemen halkına başsağlığı mesajı

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Dışişleri Bakanlığından Yemen halkına başsağlığı mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in Marib bölgesinde yaşanan ve can kayıplarına sebep olan sel felaketiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık mesajında, "Halihazırda büyük bir insani felaketle karşı karşıya bulunan Yemen’de Marib bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle can kayıplarının olduğu ve sel felaketinin ağır hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

Mesajda, felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Yemen halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

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