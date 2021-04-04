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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.04.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ürdün' açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ürdün' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu’da barışın kilit ülkesi Ürdün’ün istikrar ve huzurunu Türkiye’nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün’de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu’da barışın kilit ülkesi Ürdün’ün istikrar ve huzurunu Türkiye’nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz." ifadesine yer verildi.

Ürdün’de eski Veliaht Prensi ev hapsinde
Ürdün’de eski Veliaht Prensi ev hapsinde

Kral II. Abdullah ve Ürdün hükümeti ile dost ve kardeş Ürdün halkının huzur, refah ve esenliğine olan güçlü desteğin vurgulandığı açıklamada, "Ürdün’de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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