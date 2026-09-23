Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tripoliçe' mesajı: Müslüman Türk ahali sistematik olarak katledilmiştir

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Dışişleri Bakanlığı, Mora Yarımadası'nda on binlerce Müslüman Türkün öldürüldüğü Tripoliçe katliamının 205'inci yıl dönümünde açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan bakanlık, 1821-1830 yılları arasında Mora Yarımadası'nda Müslüman Türk ahalinin sistematik olarak katledildiğini belirtti.

Bakanlık açıklamasında, katliamların yanı sıra ibadet yerleri, medreseler, mezarlıklar ve diğer kültürel miras unsurlarının da hedef alındığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, "1821-1830 yılları arasında Mora Yarımadasında Müslüman Türk ahali sistematik olarak katledilmiştir. Bu imha politikasına, ibadet yerlerinden medreselere, mezarlıklardan diğer kültürel miras unsurlarına kadar uzanan planlı bir yıkım ve tahribat da eşlik etmiştir." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı, açıklamasının sonunda Tripoliçe'de öldürülen Müslüman Türk sivilleri andı.

Bakanlık, "Tripoliçe katliamının 205. yıldönümünde, acımasızca katledilen Müslüman Türk sivil halkı rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

KATLİAMININ ÜZERİNDEN 205 YIL GEÇTİ

Osmanlı Devleti'ne karşı 23 Eylül 1821'de başlayan Mora İsyanı sırasında isyancılar Tripoliçe'yi ele geçirdi. Kentin düşmesinin ardından on binlerce Müslüman Türkün öldürüldüğü katliam yaşandı.

yüzyılın başlarında Tripoliçe'nin nüfusunun büyük bölümünü Müslüman Türkler oluşturuyordu. Kentte Türklerin yanı sıra Rumlar ve Yahudiler de yaşarken, farklı etnik kökenlerden ve kültürlerden insanlar uzun yıllar bir arada bulunuyordu.

Tripoliçe, Rumeli'den gelen çok sayıda göçmene de ev sahipliği yapıyordu.

MORA İSYANI AVRUPA'NIN DESTEĞİYLE YAYILDI

Osmanlı Devleti'ne karşı daha önceki Yunan isyanları başarısızlıkla sonuçlanırken, Mora İsyanı Avrupa ülkelerinin desteğiyle kısa sürede genişledi.

1821'den 1829'a kadar devam eden isyan sürecinde on binlerce kişi hayatını kaybetti. Nisan 1821'e kadar Mora Yarımadası'nda yaklaşık 90 bin Türkün yaşadığı ve bunların büyük bölümünün isyancılar tarafından öldürüldüğü belirtildi.

KOLOKOTRONİS "ULUSAL KAHRAMAN" İLAN EDİLDİ

Yunan çete liderlerinden Theodor Kolokotronis, Mora'daki katliamlarda öne çıkan isimlerden biri oldu. Kolokotronis, Yunanistan'da "ulusal kahraman" olarak kabul edildi ve ülkenin birçok yerine heykelleri dikildi.