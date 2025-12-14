Dışişleri Bakanlığı'ndan Sydney saldırısına kınama

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avustralya'nın Sydney şehrinde Yahudi topluluğunu hedef aldığı düşünülen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dileklerinde bulunularak, "Avustralya’nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün (14 Aralık) gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede iş birliğine bağlılığımızı yineliyoruz." denildi.