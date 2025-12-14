×
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sydney saldırısına kınama

Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 17:54

Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'nın Sydney şehrinde düzenlenen saldırıyı kınadı. Bakanlık, Türkiye'nin teröre karşı duruşunu teyit etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avustralya'nın Sydney şehrinde Yahudi topluluğunu hedef aldığı düşünülen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dileklerinde bulunularak, "Avustralya’nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün (14 Aralık) gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede iş birliğine bağlılığımızı yineliyoruz." denildi.

