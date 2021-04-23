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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.04.2021 - 11:05 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Suriye seçimi' açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Suriye seçimi' açıklaması

Dişişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Suriye'de 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan seçimlere ilişkin, "Yaklaşık 7 milyon Suriyeli sığınmacının oy hakkından mahrum bırakılmasına ilaveten, hür ve adil olmaktan uzak olan bu seçimlerin uluslararası toplum tarafından meşru kabul edilmesi mümkün değildir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Suriye rejiminin düzenleyeceği devlet başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Suriye rejimi tarafından 26 Mayıs 2021 tarihinde düzenleneceği duyurulan seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümü amacıyla BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararıyla ortaya konan yol haritasında yer alan kriterlerle bağdaşmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Bilgiç, Suriye rejimi tarafından 26 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan seçimlere ilişkin soruya yazılı cevap verdi.

Yaklaşık 7 milyon Suriyeli sığınmacının oy hakkından mahrum bırakılmasına ilaveten, hür ve adil olmaktan uzak olan bu seçimlerin, uluslararası toplum tarafından meşru kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirten Bilgiç, "Türkiye, Suriye ihtilafına BMGK’nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi bir çözüm bulunmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.​​​​​​​

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SİYASİ SÜRECİ HİÇE SAYAN BAŞKANLIK SEÇİMİ KARARI

Esed rejimi, 18 Nisan'da, BM gözetiminde Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarıyla devam eden siyasi süreci görmezden gelerek kendi kontrolündeki bölgelerde 26 Mayıs'ta başkanlık seçimine gitme kararı almıştı.

Başkanlık seçimini, meşru görmediklerinden dolayı reddettiklerini belirten Suriye muhalefeti ise rejim kontrolündeki bölgelerde yaşamak zorunda kalan Suriyelileri, seçimleri boykot etmeye çağırıyor.

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