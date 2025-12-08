Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: En güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğiz

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esad rejiminin ve iç savaşın sona ermesinin ilk yıl dönümünde Suriye halkının Hürriyet Günü'nü kutladı.

Bakanlıktan Suriye'nin 8 Aralık Hürriyet Günü'nün birinci yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabaları en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

Suriye'deki iç savaşın ve Beşşar Esed rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde Suriye halkının Hürriyet Günü'nün yürekten kutlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye’deki iç savaşın ve Esad rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde, Suriye halkının Hürriyet Günü’nü yürekten kutluyoruz.

Suriye Hükümeti, son bir senede, karşı karşıya olduğu çok sayıda soruna rağmen, sağduyulu ve barışçı bir dış politika izlemiş ve Suriye’nin uluslararası alanda hak ettiği saygın konuma ulaşması yönünde kalıcı adımlar atmıştır.

Türkiye olarak, Suriye’de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabaları en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğiz."

ŞARA'DAN KARDEŞLİK VURGUSU

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejimin yıkılışının yıl dönümünde, sabah namazını kıldığı Emevi Camisi'nde "kardeşlik" mesajı verdi.

Geçen yıl Şam'a girdiği askeri kıyafetle camiye gelen Şara'ya, Dışişleri Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu bazı bakanlar da eşlik etti.

Şara, Suudi Arabistan'da devrik rejimin yıkılışının yıl dönümü münasebetiyle camiye takdim edilen Kabe örtüsünden alınan ve üzerine Kur’an-ı Kerim ayetleri işlenen hediyeyi açtı.

Daha sonra halka hitaben yaptığı konuşmada, Kabe örtüsünden bir parçanın Emevi Camisinde bulunmasını istediğini belirten Cumhurbaşkanı Şara, "Böylece Mekke-i Mükerreme'den Şam diyarına uzanan sevgi ve kardeşlik bağları güçlenmiş oluyor." dedi.

'DEVRİMCİLERİ VE KAHRAMAN SAVAŞÇILARI HATIRLIYORUZ'

Devrimin yıl dönümüne değinen Şara, "Emevi Camisinden Şam'a girdiğimiz o anla birlikte, tüm ümmet için yeni bir tarih yazan devrimcileri ve kahraman savaşçıları hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Namaz çıkışında tekbirler getiren Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Şara'yı selamladı.

Öte yandan, devrik rejimin yıkıldığı gün olan 8 Aralık’ın ülke genelinde Ulusal Bayram ilan edilmesi kapsamında çeşitli illerde kutlama hazırlıkları sürüyor.

Şam'da Mezze Bulvarı’nda askeri geçit töreni yapılması beklenirken, Emevi Meydanı'nda kutlamalar için platformlar kuruldu.