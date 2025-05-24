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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Öncü Keçeli#Suriye
Dışişleri Bakanlığından Suriye açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 17:24

Dışişleri Bakanlığı, AB ve ABD'nin Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik adımlarına ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "ABD ve AB'nin adımları memnun edicidir" ifadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Birliği ve ABD'nin Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik adımlarını değerlendirdi.

Bakanlık Sözcüsü Keçeli, konuya ilişkin sosyal medya platformunda şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'ye Uygulanan Yaptırımların Kaldırılmasına Yönelik Son Dönemde Alınan Kararlar Hakkında: Suriye’ye yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılması doğrultusunda son dönemde ABD ve Avrupa Birliği tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir. Bu düzenlemeler, Suriye’nin istikrar ve güvenliğe kavuşturulması çabalarında kritik önem taşımaktadır. Türkiye, Suriye’de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak adımları; kurumsal kapasitesi, özel sektörünün girişimci gücü ve iş birliğine açık tüm üçüncü ülkelerle birlikte hayata geçireceği faaliyetler eliyle desteklemeye devam edecektir."

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#Dışişleri Bakanlığı#Öncü Keçeli#Suriye

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