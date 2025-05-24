Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Birliği ve ABD'nin Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik adımlarını değerlendirdi.

Bakanlık Sözcüsü Keçeli, konuya ilişkin sosyal medya platformunda şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'ye Uygulanan Yaptırımların Kaldırılmasına Yönelik Son Dönemde Alınan Kararlar Hakkında: Suriye’ye yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılması doğrultusunda son dönemde ABD ve Avrupa Birliği tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir. Bu düzenlemeler, Suriye’nin istikrar ve güvenliğe kavuşturulması çabalarında kritik önem taşımaktadır. Türkiye, Suriye’de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak adımları; kurumsal kapasitesi, özel sektörünün girişimci gücü ve iş birliğine açık tüm üçüncü ülkelerle birlikte hayata geçireceği faaliyetler eliyle desteklemeye devam edecektir."