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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Lazkiye#Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığından Suriye açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 13:53

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamasında "Bu tür kışkırtmaların, Suriye’nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla yoğun bir gayret ortaya konulmaktadır. Böylesi kritik bir dönemde, Lazkiye ve çevresinde yaşanan gerilim ve güvenlik güçlerinin hedef alınmış olması, Suriye’yi geleceğe birlik ve beraberlik içinde taşıma yolundaki çabalara zarar verebilecek niteliktedir.

Bu tür kışkırtmaların, Suriye’nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir.

Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir."

LAZKİYE VE ÇEVRESİNDEKİ OLAYLAR

Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik arama tarama faaliyetleri genişletiliyor.

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Suriye ordusu, Lazkiye'nin Ceble ilçesindeki sıcak noktalara top ve tank sevk ederken, ilçede devrik rejim güçleriyle çatışmalar sürüyor.

⁠Devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.

Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te meydanlarda toplanan binlerce kişi güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etmişti.

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#Suriye#Lazkiye#Dışişleri Bakanlığı

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