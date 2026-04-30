Sumud Filosu'na müdahaleye siyasilerden tepki

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'de yaşanan insani felakete dikkat çekmeyi amaçladığını ifade eden Dışişleri Bakanlığı, müdahaleyi kınayarak uluslararası toplumu ortak bir tutum göstermeye davet etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yayınlanan açıklamada, İsrail müdahalesinin uluslararası hukuka ve insani değerlere saldırı anlamına geldiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir. İsrail, Gazze’deki mazlumların yaşadığı insani felakete dikkat çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu’na saldırarak insani değerleri ve uluslararası hukuku hedef almıştır.

YOLCULAR İÇİN GEREKLİ TÜM GİRİŞİMLER BAŞLATILDI

İsrail’in bu saldırganlığı aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesini ihlal etmektedir. İsrail’in bu hukuk tanımaz eylemine karşı uluslararası toplumu ortak bir tutum takınmaya davet ediyoruz. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu konusunda ilgili diğer ülkelerle beraber gerekli tüm girişimler yapılmaktadır."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'in müdahalesine tepki gösterdi. Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yapılan her girişim asil bir insanlık eylemidir.

İnsanlık adına Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, “İNSANLIK İTTİFAKI”nı hedef alan bir barbarlıktır.

İsrail’in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz.

İsrail, Gazze’ye yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu’na saldırarak insanlık düşmanı bir suç daha işlemiştir.

İsrail’in bu barbarlığına karşı tüm uluslararası toplum ortak bir cevap vermelidir.

Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumunu yakından takip ediyoruz.

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'e tepkisinde "İsrail, bu müdahaleyle uluslararası sularda korsanlık peşinde olduğunu göstermiştir." dedi. Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda İsrail tarafından yapılan müdahale, açık bir hukuk ihlali ve kabul edilemez bir saldırıdır.

Sivillerin vicdanını temsil eden bu girişimin hedef alınması, yalnızca yardım çabalarına değil, insanlığın ortak değerlerine yönelmiş bir tehdittir.

İsrail, bu müdahaleyle uluslararası sularda korsanlık peşinde olduğunu göstermiştir.

Uluslararası toplum, bu pervasızlığa karşı sessiz kalmamalı; hukukun, adaletin ve seyrüsefer özgürlüğünün yanında net bir duruş sergilemelidir.

Filoda bulunan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu, ilgili ülkelerle koordinasyon içinde yakından takip edilmektedir.