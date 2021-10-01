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Dışişleri Bakanlığı’ndan suikast sonucu öldürülen Mohib Ullah için taziye mesajı

#Rohinga Müslümanları#Suikast#Mohammad Mohib Ullah
Dışişleri Bakanlığı’ndan suikast sonucu öldürülen Mohib Ullah için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Rohinga Müslümanlarının önde gelen liderlerinden, Barış ve İnsan Hakları için Arakan Rohinga Toplumu Başkanı Mohammad Mohib Ullah’ın suikast sonucu öldürülmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Rohinga Müslümanlarının önde gelen liderlerinden, Barış ve İnsan Hakları için Arakan Rohinga Toplumu Başkanı Mohammad Mohib Ullah'ın Coxs Bazar'da bir suikaste kurban gittiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur cinayeti kınıyor ve faillerinin adalet önüne çıkarılması için gerekli adımların atılması çağrısında bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor ve kardeş Rohinga Müslümanlarının acısını paylaşıyoruz. Türkiye, Rohinga Müslümanlarının haklarının korunmasına güçlü desteğini sürdürecektir."

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#Rohinga Müslümanları#Suikast#Mohammad Mohib Ullah