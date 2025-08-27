Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'nun sözde Ermeni soykırımına dair açıklamasına tepki

Haberin Devamı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu salı günü verdiği bir röportajda sözde Ermeni soykırımını tanıdığını açıkladı.

ABD'li bir podcast kanalına konuk olan Netanyahu, sunucunun İsrail'den sözde Ermeni soykırımı iddialarını kabul etmesini beklediğine ilişkin sözlerine, "Ben az önce tanıdım, buyurun" diyerek karşılık verdi.

İsrail meclisi Knesset'in konuya ilişkin bir kararı bulunmuyor. Söz konusu iddiaların İsrail'de resmi olarak tanınması için meclisin onayı gerekiyor.

Netanyahu, konuya ilişkin açıklamasında, "Sanırım tanıyoruz. Knesset'in bu konuda bir karar aldığını düşünüyorum" dedi.

2001 yılında dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres, "Ermeni iddialarını" açıkça yalanlamış ve bunların "Holokost'la paralellik kurma çabası" olduğunu söylemişti.

İsrail basını, Netanyahu'nun açıklamasını "şaşırtıcı" diye nitelerken, Peres'in 2001'de yaptığı açıklamayı hatırlattı. Haberlerde, Knesset'in bu yönde bir çalışması olduğuna yönelik bir bilgi bulunmadığı kaydedildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun açıklamasını kınayarak, şunları belirtti:

"Netanyahu’nun 1915 olaylarına ilişkin açıklaması, geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik bir girişimdir. Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır. Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz."