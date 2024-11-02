DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan SÄ±rbistan'a taziye

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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, SÄ±rbistan'Ä±n Novi Sad ÅŸehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonrasÄ± hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.
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BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Novi Sad ÅŸehrinde dÃ¼n bir tren istasyonunun Ã§atÄ±sÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucunda meydana gelen can kayÄ±plarÄ±ndan derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyulduÄŸu belirtilerek, "SÄ±rbistan halkÄ±na ve hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
SÄ±rbistan'Ä±n Novi Sad ÅŸehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu enkaz altÄ±nda kalanlardan 14 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.