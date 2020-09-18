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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 19:18 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığından sert tepki: Tümüyle reddediyoruz

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Dışişleri Bakanlığından sert tepki: Tümüyle reddediyoruz
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Dışişleri Bakanlığı, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yaptığı açıklamaya ilişkin, "Terörizmle mücadele ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü sağlamak amacıyla sahada faaliyet gösteren Suriyeli muhalif gruplara ve bu gruplarla bağlantılı olarak ülkemize yöneltilen insan hakları ihlallerine ilişkin asılsız iddiaları ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (BM İHYK) bu iddialar temelinde ülkemize yönelttiği yersiz eleştirileri tümüyle reddediyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ayrıca BM Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun ocak-haziran 2020 dönemini kapsayan mutat dönemsel raporunda, Suriye rejiminin ve terör örgütü PKK/YPG iltisaklı sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin sivil halka yönelik insanlığa karşı suç ve savaş suçu boyutlarına varan insan hakları ihlallerinde bulunduğunun tespitinin not edildiği belirtildi.

PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG’nin sözde "Suriye Demokratik Güçleri" ile olan bağının Komisyonun bu raporunda da net bir şekilde ortaya konulmasının önemli bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Bununla birlikte, sivilleri hedef alarak gerçekleştirildiği herkesin malumu olan terör saldırılarının failinin PKK/PYD olduğunun raporda ismen zikredilmemiş olması büyük bir eksikliktir." değerlendirmesinde bulunularak, şunlar kaydedildi:

"BM İHYK’nın açıklamasında raporda yer verilen ihlallerin asıl müsebbibi olan Suriye rejimine ve PKK/YPG terör örgütüne değinmemesini kabul edilemez buluyor ve kuvvetle kınıyoruz. Rapora ilişkin görüş ve itirazlarımız, BM nezdinde en güçlü şekilde kayda geçirilecektir."

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