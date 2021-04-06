Dışişleri Bakanlığı’ndan, sel ve heyelanların vurduğu Doğu Timor’a başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Timor’da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanların en az 34 kişinin hayatını kaybetmesine ve ağır hasara yol açtığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin acılı yakınlarına ve Doğu Timor hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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