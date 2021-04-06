MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDışişleri Bakanlığı’ndan, sel ve heyelanların vurduğu Doğu Timor’a başsağlığı mesajı
GeriDünya Dışişleri Bakanlığı’ndan, sel ve heyelanların vurduğu Doğu Timor’a başsağlığı mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
DHA
Haber Giriş: 06.04.2021 - 21:54 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı’ndan, sel ve heyelanların vurduğu Doğu Timor’a başsağlığı mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dışişleri Bakanlığı’ndan, sel ve heyelanların vurduğu Doğu Timor’a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Timor’da meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle yaşanan can kayıpları için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Timor’da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanların en az 34 kişinin hayatını kaybetmesine ve ağır hasara yol açtığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin acılı yakınlarına ve Doğu Timor hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi