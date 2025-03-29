×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rümeysa Öztürk açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Rümeysa Öztürk#Dışişleri Bakanlığı#ABD
Dışişleri Bakanlığından Rümeysa Öztürk açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 15:36

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "ABD’de gözaltına alınan vatandaşımız Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerimiz sürmekte" dedi.

Haberin Devamı

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD’de gözaltına alınan vatandaşımız Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerimiz sürmekte. Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ilgili başkonsolosluklarımız tarafından her türlü konsolosluk hizmeti ve hukuki destek sunulmaktadır. Houston Başkonsolosumuz dün (28 Mart) vatandaşımızı Louisiana'da tutulduğu merkezde ziyaret etmiştir. Vatandaşımızın istek ve talepleri yerel makamlara ve avukatına iletilmiştir. Houston Başkonsolosumuz, vatandaşımızı bugün yeniden ziyaret edecektir" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınABD yargısından Türk öğrenci Rümeysa Öztürk kararıABD yargısından Türk öğrenci Rümeysa Öztürk kararıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rümeysa Öztürk#Dışişleri Bakanlığı#ABD

BAKMADAN GEÇME!