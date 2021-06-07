Dışişleri Bakanlığından Pakistan'daki tren kazasıyla ilgili taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da yaşanan tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz saatlerde Pakistan'da yaşanan tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinin Ghotki bölgesinde meydana gelen tren kazasında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
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