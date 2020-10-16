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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 00:53 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığından Pakistan’daki terör saldırısına kınama

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Dışişleri Bakanlığından Pakistan’daki terör saldırısına kınama
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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pakistan’ın Belucistan eyaleti ile Kuzey Veziristan bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve çok sayıda güvenlik personelinin can kaybına yol açan terör saldırıları üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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