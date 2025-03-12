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Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı

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#Dışişleri Bakanlığı#Pakistan#Tren Saldırısı
Dışişleri Bakanlığından Pakistana taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 17:17

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletindfe meydana gelen saldırıya ilişkin taziye mesajı yayınladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan mesajda, saldırının kınandığı vurgulandı.

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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütüne mensup silahlı militanların düzenlediği tren saldırısına ilişkin taziye mesajı yayınladı.

Saldırıyı kınadığını vurgulayan Dışişleri Bakanlığı, şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir yolcu trenine dün (11 Mart) gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu ölü ve yaralıların bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda rehin alınanların bir an evvel serbest bırakılmalarını ümit ediyoruz."

PAKİSTAN'DA TREN SALDIRISI

Pakistanlı yetkililer Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütüne mensup silahlı militanların düzenledikleri bir saldırıda 450'den fazla tren yolcusunu rehin aldığını duyurmuştu. Pakistan güçleri olay sonrası başlattıkları operasyonla 30 militanı öldürüldüğü, 190 rehine ise kurtarıldığını açıklamıştı. Olayda tren makinisti, bir polis ve bir asker olmak üzere toplam 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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#Dışişleri Bakanlığı#Pakistan#Tren Saldırısı

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