Dışişleri Bakanlığı'ndan Özgür Özel'e sert yanıt

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Dışişleri Bakanlığı, Özel'in öne sürdüğü iddialarla kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Filistin'e tam destek verdiği kaydedildi.

Bakanlık, Madleen gemisinin durumunun en başından itibaren yakından takip edildiğini ifade ederek, İsrail'in alıkoyduğu vatandaşların serbest bırakılması için her türlü girişimde bulunulduğunu vurguladı.

Türkiye'nin İsrail'e askeri amaçlı satışların önlenmesi için her türlü önlemi aldığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin Filistin politikaları hakkında son günlerde dile getirilen iddialar gerçeklerle asla bağdaşmamaktadır. Türkiye’nin Filistinlilere yönelik desteğini siyasi saiklerle karalamayı ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi hedefleyen bu girişimleri reddediyoruz.

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Türkiye, Filistin konusunda hukuk ve adaletten yana, bağımsız bir politika izlemekte; İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım suçları karşısında en güçlü tepkiyi vermektedir. İsrailli siyasetçilerin her fırsatta ülkemizi hedef alması, Türkiye’nin izlediği politikanın doğruluğunu kanıtlamaktadır.

TÜRKİYE, İSRAİL İLE TİCARETİNİ 2024'TE TAMAMEN KESTİ

Dezenformasyon amaçlı iddiaların aksine, Bogota’da kabul edilen Ortak Bildiri'de kayıtlı önerilerin çok ötesinde kararlar ülkemiz tarafından alınmış ve uygulanmaktadır. Türkiye, İsrail’le olan ticaretini 2024 yılı Mayıs ayında tamamen kesmiştir. Bu tarihten itibaren İsrail’le herhangi bir ihracat ve ithalat işlemi yapılmamıştır. Bu karar uygulanırken Filistinli kardeşlerimizin mağdur olmaması için gereken tedbirler dikkatle uygulanmıştır.

Türkiye, İsrail’e askeri amaçlı satışların engellenmesi amacıyla da her türlü önlemi almakta, ayrıca uluslararası platformlarda öncü rol oynamaktadır. Nitekim, ülkemiz, İsrail’e silah transferinin durdurulmasına yönelik olarak 52 ülkenin desteğiyle BM nezdinde başlatılan girişime öncülük etmiştir.

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MADLEEN'İN DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLDİ

Madleen isimli geminin durumu da en başından itibaren yakından takip edilmiştir. İsrail’in, gemiye uluslararası sularda yaptığı hukuksuz müdahale uluslararası kamuoyunun gündemine taşınmış ve gemide bulunan vatandaşlarımızın serbest bırakılmasını teminen tüm girişimler yapılmıştır.

Ülkemiz, Gazze’deki Filistinlilerin yerlerinden edilmesini öngören tüm planlara karşı olduğunu her vesileyle sarih bir şekilde dile getirmektedir. Bu çerçevede, Gazze’nin yeniden imarına ilişkin Arap Ligi – İslam İşbirliği Teşkilatı planına desteğini açıklamıştır. Keza, Filistinlilerin sürgün edilmesini amaçlayan planlara karşı yürütülen her türlü çabaya da destek vermiştir.

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'ÜLKEMİZ HUKUKİ ALANDA FİLİSTİN DAVASININ EN GÜÇLÜ SAVUNUCULARINDAN BİRİDİR'

Dile getirilen asılsız iddiaların aksine, ülkemiz hukuki alanda da Filistin davasının en güçlü savunucularından biridir. Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olan on üç ülkeden biridir. Aynı zamanda, UAD’de devam eden iki ayrı istişari sürece de katkı sunulmuştur. Sayın Ayşenur Ezgi Eygi ve Sayın Rümeysa Öztürk ile ilgili konularda da gerekli hukuki, konsüler ve siyasi destek başından beri sağlanmıştır.

Türkiye, milletimizin vicdanında yer etmiş bu adalet mücadelesi karşısında hiçbir baskı ve karalama kampanyasının etkili olmasına izin vermeyecek; uluslararası hukuk ve insan hakları ilkelerinden ödün vermeden Filistin’in yanında olmaya devam edecektir."