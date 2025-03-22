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Türkiye, Nijer'de camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı

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#Dışişleri Bakanlığı#Nijer#Camiye Saldırı
Türkiye, Nijerde camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 17:41

Dışişleri Bakanlığı, Batı Afrika ülkesi Nijer'de bir camiye gerçekleştirilen ve en az 44 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı. Bakanlığın açıklamasında "Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Nijer halkına taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Nijer'in Tillabery bölgesindeki Fambita köyünde dün (21 Mart) meydana gelen terör saldırısında 40’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. 

Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Nijer halkına taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

NİJER'DE CAMİYE SALDIRI: 44 ÖLÜ, 13 YARALI

Nijer Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Burkina Faso ve Mali sınır bölgesine yakın Kokorou kasabasına bağlı Fombita köyünde dün öğle namazı sırasında bir camiye saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi. Ağır silahlı teröristlerin camiyi kuşatarak katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıda 44 sivilin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de ağır yaralandığı aktarıldı. Saldırganların daha sonra bir pazarı ve evleri ateşe verdiği, ardından geri çekildiği kaydedildi. Saldırıdan terör örgütü DEAŞ bağlantılı EIGS grubunun sorumlu olduğu vurgulandı. Saldırının ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Nijer#Camiye Saldırı

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