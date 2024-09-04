Dışişleri'nden Netanyahu'ya Mısır tepkisi

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Gazze'de savaşın hedeflerinin" gerçekleşmesinin Philadelphi Koridoru'ndan geçtiğini belirterek ülkesinin oradan çıkmayacağını duyurduğu açıklamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru ve Mısır iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de işlediği suçları örtbas etmek ve ateşkes görüşmelerinin sonuca ulaşmasını engellemek amacıyla kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yalanlarını sürdürmektedir.

Netanyahu'nun son olarak Philadelphi koridorundaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yönelik iddiaları kabul edilemezdir.

Mısır Arap Cumhuriyeti'nin, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve milyonlarca. Filistinli kardeşimize yardım eli uzatılabilmesi için sürdürdüğü arabuluculuk çabalarını destekliyoruz."

Haberin Devamı

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Mısır Arap Cumhuriyeti’ne Yönelik İddiaları Hk. https://t.co/irupoGCoSd pic.twitter.com/WNxYxmwYM9 — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 4, 2024

NETANYAHU'NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gazze'de savaşın hedeflerinin" gerçekleşmesinin Philadelphi Koridoru'ndan geçtiğini belirterek ülkesinin oradan çıkmayacağını duyurmuştu.

Netanyahu, "Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır üzerinde bulunan Philadelphi Koridoru'nu terk ettiğimiz anda, silahların, savaş malzemelerinin, füze üretimi için gerekli teçhizatın, tünel kazmayı sağlayacak makinelerin büyük bir şekilde sızmasının önünde hiçbir engel olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

"(Philadelphi Koridoru'nda) Herhangi bir engel bulunmadığı için Gazze'nin İsrail için büyük bir tehdit haline geldiğini" iddia eden Netanyahu, Gazze'deki savaş imkanlarının İran'ın gözetimi, finansmanı ve yönlendirmesiyle gerçekleştiğini öne sürmüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Philadelphi Koridoru'na ilişkin tüm iddialarını reddettiklerini açıklamıştı.