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Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Türkiye#NATO
Dışişleri Bakanlığından NATO paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 10:08

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 73. yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin müttefikleriyle dayanışma içinde, ortak çıkar ve değerler doğrultusunda Avrupa-Atlantik güvenliğinin geleceği konusunda belirleyici bir rol oynadığını bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 73. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güçlü silahlı kuvvetleri, gelişmiş savunma sanayisi ve geniş bir coğrafyaya yayılan çok boyutlu ilişkileriyle uluslararası güvenlik ve istikrara kritik katkılar sağlamaya devam ettiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Avrupa-Atlantik güvenliğinin geleceğinin şekillendiği bir dönemde, ülkemiz, müttefikleriyle dayanışma içinde, ortak çıkar ve değerlerimiz doğrultusunda bu süreçte belirleyici bir rol oynamaktadır." ifadesi kullanıldı.

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#Dışişleri Bakanlığı#Türkiye#NATO

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