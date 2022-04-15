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Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki!

#İsrail#Mescidi-Aksa#Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığından Mescid-i Aksa baskınına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara sert müdahalesi ile ilgili açıklamaya yaptı. Yapılan açıklamada "Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Filistin’de, başta Cenin olmak üzere farklı şehirlerde İsrail güvenlik güçleri tarafından biri çocuk olmak üzere toplam yedi Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah ibadet için Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz.

Bölgede son günlerde artan gerilimden derin endişe duyuyoruz. Özellikle bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz.

Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli sivillere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

152 KİŞİ YARALANDI

İşgal altındaki Kudüs’te İsrail polisinin saldırıları sürüyor. İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya sabah namazı kılmak için gelen binlerce Müslümana sert müdahalede bulundu. Paniğe kapılan Müslümanlara, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla saldıran İsrail polisi 152 kişiyi yaraladı.

Kudüs’teki Kızılay tarafından yapılan açıklamada, yaralıları tedavi etmek için bir sahra hastanesi kurulduğu ve özellikle vücudunun üst bölgelerinden yaralanan birçok kişinin Kudüs’teki Al-Makassed Hastanesi’ne sevk edildiği aktarıldı. Yetkililer ayrıca, yaralı 2 kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

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#İsrail#Mescidi-Aksa#Dışişleri Bakanlığı

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