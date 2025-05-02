Dışişleri Bakanlığı'ndan Malta açıklarındaki saldırıya sert tepki

Haberin Devamı

Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait gemiye Malta açıklarında İHA saldırısı düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapılan açıklamada, saldırıya sert tepki gösterildi.

"Deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelesinin yer aldığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Malta Açıklarındaki Uluslararası Sularda Seyreden Bir Gemiye Gerçekleştirilen Saldırı Hakkında: Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait olan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu “Conscience” adlı gemiye, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada bir saldırı düzenlendiği öğrenilmiştir. Gemide bulunan mürettebatın ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bilinmektedir. Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Sivil bir gemiye yönelik olan ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Geminin, İsrail’e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır."

Haberin Devamı

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GÖTÜREN GEMİYE MALTA AÇIKLARINDA HAVA SALDIRISI

Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan gemisinin Malta’da saldırıya uğradığını açıkladı. Açıklamada, geminin batma tehlikesi olduğu bildirildi.

Koalisyon, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan gemisine Malta’da hava saldırısı düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Malta saatiyle 00:23'te gemimize bir dron saldırısı düzenlenmiştir. Geminin ön kısmı iki kez hedef alınmış, bunun sonucunda gemide yangın çıkmış ve gövdede bir yarık meydana gelmiştir. Gemi şu anda Malta yakınlarındaki uluslararası sularda bulunmaktadır. Sadece Güney Kıbrıs'ın bir gemi göndererek yanıt verdiği bir SOS imdat sinyali gönderildi. Ancak bu gemi ihtiyaç duyulan kritik elektrik desteğini sağlayamamaktadır. İnsansız hava aracıyla yapılan saldırının özellikle geminin jeneratörünü hedef aldığı anlaşılıyor ve gemi şu anda içindeki 30 uluslararası insan hakları aktivistiyle birlikte batma tehlikesiyle karşı karşıya."