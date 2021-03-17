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Dünya
DHA
Haber Giriş: 17.03.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Mali'deki terör saldırısına kınama

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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Mali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin Tessit Bölgesi'nde 11 askerin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Mali'nin Tessit Bölgesinde Ansongo yakınlarında 15 Mart'ta gerçekleşen ve askeri birliği hedef alan terör saldırısında 11 askerin hayatını kaybettiği ve 14 askerin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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