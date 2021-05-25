Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Mali’de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın bir an önce salıverilmesi ve geçiş sürecinin pürüzsüz yürütülmesi için gereken adımların atılması temennisinde bulundu.

Dışişleri'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Mali'de 24 Mayıs 2021 tarihinde meydana gelen Hükümet değişikliği sonrasında geçiş dönemi Devlet Başkanı Bah N'Daw, Başbakan Moctar Ouane ve diğer bazı yetkililerin gözaltına alınmasını endişeyle karşılıyoruz.

Bahsekonu yetkililerin biran önce salıverilmesini ve geçiş sürecinin pürüzsüz yürütülmesi için gereken adımların atılmasını temenni ediyoruz.

Bu bağlamda, Mali'nin önümüzdeki dönemde düzenlenecek seçimlerle anayasal düzene dönmesi yönünde çalışmalarını sürdüren geçiş dönemi kurumları ile BM, Afrika Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun bu yönde sarfettikleri çabaları destekliyoruz.

Dost ve kardeş Mali'nin yanında yer almaya devam edeceğiz."

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara