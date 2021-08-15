Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın kuzeyinde bir akaryakıt tankerinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde bugün bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucunda, ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede hayatını yitirenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyor ve yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmalarını temenni ediyoruz"

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