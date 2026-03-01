Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik İran uyarısı: Acil durum hatları 7/24 açık

×
Dünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Dışişleri Bakanlığından kritik İran uyarısı: Acil durum hatları 7/24 açık
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 13:54

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirerek, Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin vatandaşlara kesintisiz biçimde hizmet verdiğini kaydetti.

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, acil durum hatlarının 7 gün 24 saat aralıksız hizmet verdiğini belirtti.

Keçeli, vatandaşların güvenlik duyurularını yakından takip etmesi gerektiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Son gelişmeler, yurt dışındaki vatandaşlarımızın güvenliği bakımından da yakından takip edilmektedir. Bölgedeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir. Güvenlik durumuna ilişkin duyurular, yerel makamlarla eşgüdüm içerisinde düzenli olarak güncellenmektedir.

Vatandaşlarımızın, Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir. Temsilciliklerimizin acil durum hatları 7 gün 24 saat açıktır. Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın iletişim bilgilerine internet sitelerinden ulaşılması mümkündür. Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi de vatandaşlarımıza kesintisiz biçimde hizmet vermektedir (+90 312 292 29 29)."

Haberle ilgili daha fazlası:
