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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Kırım#Dışişleri Bakanlığı#İlhak
Dışişleri Bakanlığından Kırım mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 12:03

Dışişleri Bakanlığı Kırım ilhakının yıldönümünde yaptığı yazılı açıklamada "Kırım’daki fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin on bir yıl önce bugün (16 Mart) gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhakının yıl dönümünde, uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden Kırım’daki fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Yarımada’nın yerli halkı Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım’daki gelişmeleri yakından izlemeyi ve uluslararası toplumun gündeminde tutmayı sürdüreceğiz."

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#Kırım#Dışişleri Bakanlığı#İlhak

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