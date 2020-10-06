MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan açıklaması
GeriDünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 17:40 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan açıklaması
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanlığı, "Kırgızistan'da 4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlık, Kırgızistan'da parlamento seçimlerinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, bu gelişmelerin tırmanmasının önlenmesi ve seçimlere ilişkin görüş ve tutum farklılıklarının anayasal düzen içinde toplumsal uzlaşı ve sağduyuyla, suhuletle çözüme bağlanmasının Türkiye'nin en halisane temennisi olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırgızistan'n bu olayları kendi halkının sağduyusu ve dayanışması sayesinde suhuletle çözecek siyasi olgunluğa sahip bulunduğundan şüphe duymuyoruz.

Dost ve kardeş Kırgız halkının ve tüm siyasi grupların, bu hassas dönemde Kırgızistan'ın huzur ve refahı için birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğine inancımız tamdır."

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyen 12 siyasi partinin taraftarları, düzenledikleri gösterinin ardından cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle