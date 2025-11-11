Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük açıklaması

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Kerkük'te Irak Meclis seçimleri için oy kullanma işlemleri sırasında yaşanan olaylara dair değerlendirmede bulundu.

Dışişleri Bakanlığının durumu yakından takip ettiğini belirten Keçeli, şunları dile getirdi:

"Kerkük’te Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) seçim posterlerine yönelik gerçekleştirilen provokatif eylemler nedeniyle yaşanan olaylar, ITC yetkilileriyle eş güdüm halinde yakından takip edilmiş; ilgili taraflara sağduyulu hareket edilmesi yönünde telkinde bulunulmuştur."

Keçeli, ayrıca "bu kritik dönemde", Irak makamlarının Kerkük'ün tüm bileşenlerinin huzur ve güvenliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almasının beklendiğine dikkati çekerek, seçimlerin barışçıl şekilde tamamlanmasını ve seçim sonuçlarının Irak'ın birliğine ve bütünlüğüne katkı sağlamasının temenni edildiği mesajını verdi.