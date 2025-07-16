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Türkiye'den İsrail'in Suriye'ye saldırılarına peş peşe tepkiler

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#İsrail'in Saldırıları#Suriye#Dışişleri Bakanlığı
Türkiyeden İsrailin Suriyeye saldırılarına peş peşe tepkiler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 15:57

Türkiye'den Suriye Genelkurmay Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hava saldırıları düzenleyen İsrail'e peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı açıklamayla saldırıyı kınadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, İsrail saldırılarının bölge ve dünya için güvenlik tehdidi olduğunu kaydetti.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki müdahalelerinden sonra Şam'ın merkezine saldırılarının Suriye'nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı sabotaj girişimi olduğunu kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınadıklarını duyurdu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehdididir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz."

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AK PARTİ'Lİ EFKAN ALA: SALDIRI KÜRESEL İSTİKRARIN GELECEĞİNE TEHDİTTİR

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve barış içinde yaşama hakkına yönelik her türlü saldırı, bölgesel ve küresel istikrarın geleceğine yönelmiş bir tehdittir. Son günlerde İsrail’in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği ve uluslararası hukuka açıkça aykırı olan saldırıları; bölgesel güvenliğin yanında barış ve istikrar çabalarını akamete uğratma çabası olarak anlaşılmalıdır. Suriye halkının, uzun yıllar süren çatışmaların ardından, kendi topraklarında güvenli, onurlu ve huzurlu bir yaşam kurma yönünde tarihi bir fırsatın eşiğinde olduğu bir dönemde, bölgede istikrarın önünü tıkayan bu tür saldırgan tutumlara karşı uluslararası toplum ortak tepki göstermelidir. Tüm taraflara, özellikle de Suriye’nin egemenliğine saygı duyan ve bölgesel istikrardan yana olan paydaşlara çağrımız şudur; Suriye Arap Cumhuriyeti’nin barışçıl yollarla suhulet ortamını yeniden tesis etme yönündeki çabalarına destek verilmelidir. Uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve devletlerin egemen eşitliği ilkesi temelinde, bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması, müdahaleci ve saldırgan yaklaşımlardan uzak durulmasıyla mümkündür. Türkiye olarak Suriye’nin ve bölgenin istikrarına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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#İsrail'in Saldırıları#Suriye#Dışişleri Bakanlığı

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