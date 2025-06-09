Son dakika...Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından gemideki Türklerle ilgili açıklama

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının bildirdiğine göre, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen gemisinin akşam saatlerinde karaya ulaşması bekleniyor. Bakanlık, Türk vatandaşlarına her türlü konsüler desteği sağladı ve gemiden iner inmez Türk aktivistlerle görüşmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimlerde bulundu.

Kaynaklar, Bakanlığın gemide vatandaşı bulunan diğer ülkelerle de temas halinde olduğunu belirtti.



Dışişleri Bakanlığı, süreçle ilgili olarak Madleen'deki Türk vatandaşlarının ailelerini düzenli olarak bilgilendirmeye devam ediyor.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen adlı gemiye saldırısının, ülkenin bir "terör devleti" olduğunu bir kez daha ispatladığını ifade etti.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu 'Madleen' adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadesine yer verildi.

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır" ifadeleri kullanılan açıklamada, Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail'in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisinin devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumunun, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacağı kaydedildi.

İSRAİL'İN MADLEEN'E MÜDAHALESİ

İsrail ordusu, Tel Aviv hükümetinin uyguladığı abluka nedeniyle kıtlıkla mücadele eden Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukanın uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekmek amacıyla yola çıkan Madleen gemisine sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

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Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Telegram hesabından gece saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Madleen gemisine müdahale ettiği belirtilerek, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı" ifadesi kullanılmıştı.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

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İsrail Dışişeri Bakanlığı, aktivistlerin gözaltına alınarak Aşdod Limanı'na getirildiğini açıklamıştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, gözaltına alınan insanların Aşdod'da sorgulanacağını bildirmişti.