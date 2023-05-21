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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Dünya
Dışişleri Bakanlığından İsraile tepki
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 13:50

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının Harem-i Şerif’e düzenlediği baskına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada 'İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif’e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz' denildi.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının Harem-i Şerif’e düzenlediği baskını kınadı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde konu ile ilgili yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif’e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz.

İsrail Hükümet üyelerinin Harem-i Şerif’in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez.

İsrail Hükümeti’ni, bir kez daha, Harem-i Şerif’in uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden her türlü provokatif eylemi derhal sonlandırmaya ve sorumluluk içerisinde davranmaya çağırıyoruz.'

 

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TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E TEPKİ: HAREM-İ ŞERİF’E SAYGISIZLIĞI LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Harem-i Şerif’e düzenlediği baskına tepki gösterdi. Çelik, 'İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının güvenlik güçleri eşliğinde Harem-i Şerif’e yaptığı saygısızlığı lanetliyoruz. İsrail makamlarını Harem-i Şerif’in hukuki statüsüne saygılı olmaya davet ediyoruz.' dedi.

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Dünya

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