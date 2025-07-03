Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de koalisyon hükümetinin iktidar partisi Likud'un tüm bakanlarının Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ay sonuna kadar ilhakını talep eden mektubuna tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrailli bakan ve siyasetçilerin Batı Şeria’nın ilhakına yönelik ifadelerini en güçlü biçimde reddediyoruz" denildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"İsrailli bakan ve siyasetçilerin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik ifadelerini en güçlü biçimde reddediyoruz. Bu tür beyanlar, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı yerleşim politikalarının ve işgali kalıcı hale getirme yönündeki çabalarının açık bir göstergesidir. Özellikle ateşkes girişimlerinin sürdüğü bir süreçte yapılan bu sorumsuz ilhak çağrıları, uluslararası toplumun uzun yıllardır benimsediği çözüm ilkelerini yok saymaktadır. Filistin topraklarına yönelik sistematik müdahaleler ve Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik uygulamaların, bölgedeki kırılganlığı daha da derinleştirdiği açıktır. Orta Doğu'da kalıcı barış, karşılıklı güven ve istikrarın tesisi için, Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

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İSRAİL'DE YAPILAN "İLHAK" ÇAĞRILARI

Mektupta "tarihi başarıların ardından" Batı Şeria'nın da İsrail meclisi ay sonunda tatile girmeden ilhak edilmesi talep edilmişti.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin de dün Batı Şeria'nın "İsrail'e ilhakının zamanının geldiğini ve bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini" savunmuştu.

Levin, Batı Şeria'nın İsrail'e "ilhakına" ilişkin tartışmalara değinerek, "Bence bu dönem, mevcut sorunların ötesinde, kaçırmamamız gereken tarihi bir fırsattır." ifadesini kullanmıştı.