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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

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#Dışişleri Bakanlığı#Suriye#İsrail
Dışişleri Bakanlığından İsraile sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 13:26

Dışişleri Bakanlığı, Golan tampon bölgesine giren İsrail ordusunu sert bir dille kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail, işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir" ifadesi kullanıldı.

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Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye topraklarında devam eden eylemleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek, İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz. Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir. Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz" denildi.

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KATAR, İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ TAMPON BÖLGEYİ İŞGAL ETMESİNİ KINADI

Katar Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'yle sınır bölgesinde bulunan tampon bölgeyi ele geçirmesini tehlikeli bir gelişme ve Suriye’nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne yönelik açık bir saldırı olarak değerlendirdi.

Bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail’in "fiili durum yaratma" politikasının bölgede daha fazla şiddet ve gerginliğe yol açacağı uyarısında bulunuldu. İsrail’in Suriye topraklarını işgal etme girişimlerinin kabul edilemez olduğu ifade edilerek, uluslararası topluma İsrail’i uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya zorlamak için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada "Katar, Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan kararlı desteğini bir kez daha yinelerken, Suriye’de güvenlik ve istikrarın sağlanması için bölgesel ve uluslararası çabalara tam destek vermektedir" denildi.

İsrail’in saldırgan politikalarına karşı uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesinin gerekliliği vurgulanan açıklamada, barış ve istikrarın sağlanması için tüm taraflara sorumlulukla hareket etme çağrısında bulunuldu.

 

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#Dışişleri Bakanlığı#Suriye#İsrail

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