Türkiye'den İsrail'in İran saldırısına sert tepki

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'daki "askeri hedeflere" yönelik düzenlediği ve iki İran askerinin öldüğü saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İsrail’in İran’a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" denilen açıklamada, "Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir." ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "İsrail’in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir. Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz." vurgusu yapıldı.

Açıklama, "Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz. Orta Doğu’da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır." sözleriyle son buldu.

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: SOYKIRIMCI NETANYAHU ŞEBEKESİNİN KOMŞUMUZ İRAN’A YÖNELİK SALDIRISINI ŞİDDETLE KINIYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin "Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gazze’de soykırıma devam eden, Lübnan’a ve BM Barış gücüne saldıran Netanyahu katliam şebekesi, bölge ve dünya barışı için bir tehdittir. Devletlerin egemenliğini, uluslararası hukuku, kurum ve kuruluşları hiçe sayan bu şebekenin durdurulması insanlık adına bir gerekliliktir. Bölgemizi ateş çemberine çeviren Netanyahu şebekesine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz." dedi.