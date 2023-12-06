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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Filistin
Dışişleri Bakanlığından İsraile sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2023 16:45

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişletmesine sert tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İsrail makamlarının, bir yandan Gazze’deki sivil halka yönelik barbarca saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz.

İsrail’in Doğu Kudüs’te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık 1.800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylaması hiçbir şekilde kabul edilemez.

İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs dâhil, Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik gerçekleştirdikleri terör ve şiddet eylemleri, İsrail’in Filistin halkını ve devletini yıldırma ve yıpratma stratejisinin somut birer göstergesidir.

İsrail’in yayılmacı zihniyeti, kalıcı barış zeminine ciddi zarar vermekte, uluslararası hukuk ihlallerine yenilerini eklemektedir."

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Filistin

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