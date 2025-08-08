Türkiye'den peş peşe sert tepkiler! 'Savaş planlarını derhal durdurmalı'

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal etme planını onaylamasına sert tepki gösterdi.

Gazze için müzakerelerin en kısa sürede başlaması gerektiği vurgulanan açıklamada, Netayanhu'nun topyekûn işgal planının Filistinlileri zorla göç ettirmeyi amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milleteler Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in kararına karşı harekete geçmesi çağrısı yapıldı ve "İsrail'i en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

"İŞGALCİ İSRAİL, SAVAŞ PLANLARINI DERHAL DURDURMALI"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İsrail’in bölgedeki yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasını teşkil eden, Gazze’deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe vurmakta; bölgesel istikrarsızlığı artırmakta ve insani krizi daha da derinleştirmektedir.

Bölgemizde kalıcı barışın tesisi ancak uluslararası hukukun üstünlüğü, diplomasinin önceliği ve temel insan haklarının korunmasıyla mümkün olacaktır. İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı, Gazze’de ateşkesi kabul etmeli ve iki devletli çözüm doğrultusunda müzakerelere başlamalıdır.

Gazze’yi yaşanmaz hale getirmek suretiyle Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan bu kararın uygulanmasını önlemek üzere uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve BM Güvenlik Konseyi’ni İsrail’in uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı eylemlerini önleyecek bağlayıcı kararlar almaya çağırıyoruz."

"KANLI PLANI ASLA KABUL EDİLEMEZ"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in onayladığı kararı kınadı. Kurtulmuş, İsrail'in "kanlı planı asla kabul edilemez" ifadesi kullanırken Gazze'nin yanında olunması için uluslararası kurumlara ve toplumlara çağrıda bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Siyonist terör devleti İsrail'in sözde 'Güvenlik Kabinesi' tarafından onaylanan, Gazze’nin tamamını işgal etmeye yönelik kanlı plan; sadece uluslararası hukukun değil, insanlığın da açıkça ayaklar altına alındığını ilan eden karanlık bir adımdır.

Soykırım ve savaş suçlusu İsrail hükümetinin bu kanlı planı asla kabul edilemez, dünya buna da sessiz kalmamalıdır. Bu hain planı en sert şekilde lanetliyor ve reddediyoruz.

Uluslararası kurumları ve toplumları İsrail'in bu kanlı işgal planı karşısında durmaya ve Gazze'nin yanında olmaya davet ediyoruz.

Bugün Gazze’yi ve Filistin’i savunmak; hukuku, ahlakı ve insanlığın ortak geleceğini savunmaktır."

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: İSRAİL TERÖR DEVLETİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal kararına sert tepki gösterdi.

Bakan Tunç, İsrail'i skandal kararına tepki gösteri ve şunları söyledi;

"İsrail terör devleti. Ona devlet demek mümkün değil. Sözde bir karar. Uluslararası hukuku hiçe sayıyor. Soykırım politikası izliyor. Gazze'de mazlum insanlara zulüm ediliyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail Gazze'de soykırım yaptı. İsrail BM kararlarına bile uymuyor. Uluslararası sistem işlemiyor. Cumhurbaşkanımız bu sistem adil değil, dünya beşte büyük derken bunlara işaret ediyor. Bu liderlerin sayısı artması lazım. Türkiye olarak mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz. Soykırımı gerçekleştirenleri lanetliyoruz. Bosna'da soykırım yapan katiller nasıl hesap vermişse bunlar da günü gelecek bu cezayı çekecekler."

BİR TEPKİ DE DURAN'DAN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail'e tepki gösterdi ve "İnsan hakları ihlalleri ve insani krizlerin daha da derinleşmesine yol açacak olan, İsrail’in Gazze’yi işgal kararını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in planları, saldırıları; tüm insanlığı, barış ve istikrarı hedef almaktadır." ifadelerini kullandı.