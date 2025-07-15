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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

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#Dışişleri Bakanlığı#Suriye#Süveyda
Dışişleri Bakanlığından İsraile kınama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 17:41

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye’nin güneyine yönelik saldırılarını sert bir dille kınadı. Bakanlık, İsrail'in saldırılarının derhal sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Süveyda ilinde Dürzi ve Bedevi aşiretlerinin arasında yaşanan çatışmalar sırasında İsrail'in hava saldırıları düzenlemesini kınadı. 

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının derhal sonlandırılması gerektiği vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İsrail'in Suriye'nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz.

Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanması, başta Suriye halkı olmak üzere tüm komşu ülkelerin ve bölgenin yararınadır.

Bu doğrultuda, Suriye Hükümetinin ülkenin tamamında güvenliği tesis etmek ve mevcudiyetini kuvvetlendirmek üzere attığı adımların desteklenmesi gerekmektedir."

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Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Süveyda'ya saldırdığını bildirmişti. Haberde, İsrail uçaklarının Süveyda ilinin kent merkezini hedef aldığı aktarılmıştı. Haberde, düzenlenen hava saldırısında 2 kişi yaralandığı ve Suriye ordusuna ait bir tankın da vurulduğu kaydedilmişti.

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#Dışişleri Bakanlığı#Suriye#Süveyda

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