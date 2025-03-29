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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Lübnan
Dışişleri Bakanlığından İsraile kınama
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 12:36

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada, "İsrail'in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınıyoruz" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"İsrail'in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınıyoruz.
Lübnan halkına olan desteğimizi yineliyoruz. Bu saldırılar, İsrail'in uluslararası hukuka itibar etmediğini ve bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit olmayı sürdürdüğünü bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum, İsrail'in bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yaratma çabalarına karşı birlik içinde hareket etmelidir."

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Lübnan

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