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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Kınama
Dışişleri Bakanlığından İsraile kınama
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 15:42

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesi, uluslararası hukukun açık ihlalidir. Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırmayı amaçlayan bu uygulama, Gazze'de sağlanan ateşkesi kalıcı kılma yönündeki çabaları da tehdit etmektedir." denildi.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye insani yardımların girişini engelleme kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınıyoruz. İsrail hükümetinin, Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesi, uluslararası hukukun açık ihlalidir. Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırmayı amaçlayan bu uygulama, Gazze'de sağlanan ateşkesi kalıcı kılma yönündeki çabaları da tehdit etmektedir. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplum bir an evvel harekete geçmeli ve İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır." denildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Kınama

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