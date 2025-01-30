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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Filistin
Dışişleri Bakanlığından İsraile kınama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 16:07

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yasaklama kararını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in, bu kararla Filistin mültecilerinin geri dönüş hakkını ortadan kaldırmayı hedeflediği de açıktır" ifadesine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yasaklama kararının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail'in, Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan işgal ve ilhak politikalarının yeni bir aşamasını teşkil eden bu adımı kınıyoruz. İsrail'in, bu kararla Filistin mültecilerinin geri dönüş hakkını ortadan kaldırmayı hedeflediği de açıktır." ifadelerine yer verildi.

1949'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından kurulan ve BM üyesi ülkelerin güçlü desteğiyle faaliyetlerini sürdüren UNRWA'nın en zorlu koşullarda milyonlarca Filistinliye insani yardım ve temel hizmetleri ulaştırdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Bu kritik dönemde uluslararası toplumu UNRWA'ya sahip çıkmaya ve bölgesel barış için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. Türkiye, UNRWA'yı desteklemeye ve Filistin halkının haklarını savunmaya kararlılıkla devam edecektir."

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Filistin

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