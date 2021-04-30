MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e çağrı
GeriDünya Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e çağrı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 30.04.2021 - 11:30 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e çağrı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e çağrı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail Hükümetine, Filistin seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini teminen, 1995 Oslo Geçici Anlaşmasının hükümlerine riayet ederek, (Doğu Kudüs'teki) engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin seçimleri hakkında açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Filistinli grupların katılımıyla dün gerçekleştirilen toplantı sonucunda, Filistin'de 2006 yılından bu yana ilk kez düzenlenmesi öngörülen parlamento ve başkanlık seçimlerinin ertelenmesine karar verildiği üzüntüyle öğrenilmiştir.

Filistinli grupları bu yönde karar almaya sevkeden temel sebebin, İsrail'in özellikle Doğu Kudüs'te seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda Filistin Yönetimi tarafından yapılan başvuruyu yanıtsız bırakması ve seçim kampanyası yürütülmesine izin vermemesi olduğu görülmektedir.

İsrail Hükümetine, Filistin seçimlerinin biran önce gerçekleştirilmesini teminen, 1995 Oslo Geçici Anlaşmasının hükümlerine riayet ederek, sözkonusu engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz.

Öte yandan, seçimlerin ertelenmesine ilişkin alınan kararın, ülkemizin de büyük önem atfettiği Filistinlilerarası uzlaşı sürecini menfi yönde etkilememesini temenni ediyor ve Filistinli tüm grupları birlik ve uzlaşı yolunda çaba sarfetmeyi sürdürmeye teşvik ediyoruz."

AB, Doğu Kudüs dahil Filistinde seçimlere izin vermesi için İsraile çağrıda bulundu
AB, Doğu Kudüs dahil Filistin'de seçimlere izin vermesi için İsrail'e çağrıda bulundu

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi