×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Dışişleri Bakanlığı'ndan HDK saldırısına kınama

Güncelleme Tarihi:

#Sudan#HDK Saldırısı#Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığından HDK saldırısına kınama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 14:26

Dışişleri Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), Sudan'da Kuzey Kurdufan eyaletinde yerinden edilmiş kişileri taşıyan araca yönelik sivil can kayıplarına yol açan saldırısını güçlü şekilde kınadı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde yerinden edilmiş kişileri taşıyan araca Hızlı Destek Güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırının, çatışmalarda sivillerin ve sivil altyapının korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukukun açık ve ağır ihlalini teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, "Sivillere yönelik saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Siviller için güvenli ve kesintisiz geçiş olanağının garanti altına alınması ile insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Gözden Kaçmasınİrandan nükleer tesis uyarısı: Patlamamış bombalar varİran'dan nükleer tesis uyarısı: Patlamamış bombalar varHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sudan#HDK Saldırısı#Dışişleri Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!